Ağrı'da baz istasyonlarından akü çalmaya çalışan hırsızlar yakalandı

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Ağrı'da baz istasyonlarında bulunan aküleri çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda meydana gelen GSM firmalarına ait baz istasyonlarında bulunan akülerin çalınması olaylarıyla alakalı; Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu aküleri çalmaya çalışırken F.Ç., T.A. ve E.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandılar. Baz istasyonlarına ait çalınan 6 akü ise şüpheli şahıslardan alınarak kurum görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.Ç. tutuklanırken, T.A. ve E.E. isimli şahıslar da imza atmak şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

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