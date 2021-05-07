Ağrı'da baz istasyonlarından akü çalmaya çalışan hırsızlar yakalandı

Ağrı'da baz istasyonlarında bulunan aküleri çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda meydana gelen GSM firmalarına ait baz istasyonlarında bulunan akülerin çalınması olaylarıyla alakalı; Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu aküleri çalmaya çalışırken F.Ç., T.A. ve E.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandılar. Baz istasyonlarına ait çalınan 6 akü ise şüpheli şahıslardan alınarak kurum görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.Ç. tutuklanırken, T.A. ve E.E. isimli şahıslar da imza atmak şartıyla serbest bırakıldı" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.