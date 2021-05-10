Polis, yavru köpekleri sütle besledi

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI Eleşkirt'te, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, sokaktaki 2 yavru köpeği sütle besledi.

Eleşkirt Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, sokakta 2 yavru köpek gördü. Köpekleri kontrol noktasına getiren polis, elleriyle süt vererek, besledi. İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yavru köpekleri beslediği anların videosunu sosyal medyadan "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık. Onlar bize emanet" notuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, yavru köpekleri besleyen polisleri tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-10 09:57:58



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