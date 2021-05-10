Bölgeye huzur ve güven gelince Eleşkirt Satıcan deresi gençlerin rafting için gözdesi oldu

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Satıcan deresi gençlerin rafting için gözdesi oldu.

Bölgeye güvenlik ve huzur gelince gençler botlarla Satıcan deresinde rafting yaparak doğanın keyfini çıkarıyorlar.

İlçede yaşayan gençler hafta sonları botlarını alarak Satıcan deresinde gönüllerinse rafting yapıyorlar. Derenin konum itibariyle rafting için çok uygun olduğunu belirten gençler, doğa ve spor severleri bölgeye davet ettiler.

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