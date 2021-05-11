Ağrı’daki STK’lardan İsrail’e tepki

Ağrı’da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescidi Aksa’da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto etti.
Ağrı'da bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyu oluşturan Türk ve Filistin bayraklı araçlar, şehir turunun ardından Ulu Cami önünde bir araya geldi.
Ulu Cami önünde basın açıklaması yapan MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, tüm STK’lar adına yaptığı açıklamada İsrail’in zulmüne sessiz kalmayacaklarını vurguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.