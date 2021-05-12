Milletvekili Çelebi'den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ramazan Bayramı münasebeti ile yayınladığı mesajında, Ramazan ayının bereketi ve manevi ikliminden bahsederek, Ramazan Bayramının İslam âleminde huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Çelebi Ramazan Bayramı münasebeti ile yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi.

"Ramazan ayı boyunca, oruç ile derin bir manevi iklimi teneffüs etmemizin ardından, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz Ramazan ayında, oruç başta olmak üzere, yapılan tüm ibadetlerin; tüm hayırların, verilen sadaka ve zekâtların kabul olunmasını; İslam dünyasında yaşanan zulümlerin bir an önce son bulmasını; huzur, barış ve kardeşliğin hâkim olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile İslam âleminin, aziz milletimizin ve Ağrılı Hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbimiz içinde bulunduğumuz salgın hastalıktan biran önce kurtulmayı nasip etsin. Geçmişlerimize rahmet, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bayramın tüm gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa huzur ve selamet getirmesini Cenabı Haktan niyaz ederim." dedi.

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