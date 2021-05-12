Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da çamura saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı merkez Suçatağı köyünde Murat Nehri yakınlarında otlayan 2 inek, farklı noktalarda çamura saplandı. İneklerin sahipleri kendi imkânları ile hayvanlarını kurtaramayınca Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerindan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneklerine kavuşan sahipleri iftaiye erlerine teşekkür etti.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-12 17:36:23



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