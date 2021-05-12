Diyadin Kaymakamı Alper Balcı 600 çocuğa bayramlık dağıttı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Çatkapı Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca ‘bu sene sofrada buluşamıyoruz, biz gelemiyorsak ikramımız gelsin' sloganıyla Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, kendi eliyle ihtiyaç sahibi ailelere 150 adet yardım kolisi ve yemek dağıttı. İhtiyaç sahibi ailelere toplamda 2 bin 500 yardım kolisini dağıtan Balcı, 212 yetim ve öksüz çocuğa mektupla istekleri sordu. Bazı çocukların bisiklet istemesi üzerine evlerinde ziyaret eden Balcı, 42 çocuğu bisiklet hediye etti. İftar öncesi vatandaşların evlerini kapı kapı dolaşan Balcı, vatandaşlara yiyecek ikramında bulunarak çocuklara çeşitli hediyeler verirken, ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri iftarda kaymakamlık konutunda misafir etti. İhtiyaç sahibi 600 çocuğa bayramlık giysi ve ayakkabı yardımlarında bulunan Balcı, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuk. Diyadin Belediyesi ve Kaymakamlık olarak imkânlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürecektir'' dedi. Çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye ettiklerini söyleyen Balcı, "Her bayram elimizden geldiği kadar çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı kıyafet alamayan çocukları giydirmek bizi de çok mutlu ediyor. Onları sevindirmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

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