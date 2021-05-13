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Kars Valisi Öksüz´den bayram ziyareti uyarısı

DHA

Kars Valisi Öksüz´den bayram ziyareti uyarısı


KARS, (DHA)KARS Valisi Türker Öksüz, bayram namazı sonrası vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı. Vali Öksüz, "Hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim. Telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım" dedi.
Kars Valisi Türker Öksüz, bayram namazını Evliya Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Cemaatin pandemi kurallarına göre kıldığı namaz sonrası açıklamada bulunan Vali Öksüz, "Ramazan Bayramını buruk, bir salgın hastalığın gölgesinde kutluyoruz. Ama inşallah bu son olur artık, bu bayramla birlikte inşallah hastalığı da geride bırakırız. Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu  ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.
 Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Vali Öksüz, "Vatandaşlarımızdan bir ricamız var; hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim. Telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın. Sağlıklı huzur içerisinde herkese de bir bayram diliyorum" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA
2021-05-13 11:50:12

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