Ağrı’da İsrail’in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Ağrı'da toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescidi Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

HÜDAPAR Ağrı İl Başkanlığı öncülüğünde Ağrı Kudüs Platformuna üye STK'lar ve vatandaşların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki konvoyda Türk ve Filistin bayraklı araçlar, şehir turunun ardından Ulu Cami önüne geldi. Burada Filistin ile ilgili seslendirilen marşlar eşliğinde sık sık tekbir getirilerek Filistin halkına destek sloganları atılırken, Ağrı Kudüs Platformu adına Kerem Engin ve HÜDAPAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Ağrı Ulu Camii İmam Hatibi Yılmaz Erdem kıldırdı. Program EHAD Ağrı Şube Başkanı Mustafa Sayın'ın yaptığı dua ile son buldu.

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