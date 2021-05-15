Jeneratörle balık avlarken akıma kapıldı

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Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri'nde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan Murat Yükselen (33) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Taşlıçay ilçesinden geçen Murat Nehri´nde meydana geldi. Murat Nehri´nde balık avlamaya giden evli ve 2 çocuk babası Murat Yükselen, jeneratörle suya elektrik verdi. Bu esnada akıma kapılan Yükselen, olay yerinde hayatını kaybetti. Yükselen´in cansız bedeni ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanenin önüne gelen Yükselen´in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Yükselen´in cenazesi otopsinin ardından Ağrı merkez Küpkıran Mezarlığı'nda defnedilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-15 20:12:40



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