Çamura saplanan ineği itfaiye erleri kurtardı

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI´da otlarken dere yatağına düşerek çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim etti.
Ağrı'da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağına düşen inek çamura saplandı. Çobanlar ineği çamur batağından kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamura batan ineği halatlarla çekerek kurtardı. Merkez Çamurlu köyünden bir vatandaşa ait oldu tespit edilen inek, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-16 18:31:00
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