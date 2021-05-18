Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı

İHA

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları kaydetti;
“Aziz Milletimiz, toprakları işgal tehlikesi altında kalsa da bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini Samsun’dan yakılan istiklal meşalesiyle tüm dünyaya ilan etmiştir. Yeniden diriliş ruhu ile ortaya çıkan zafer inancı, kısa zamanda Anadolu insanını tek yürek haline getirmiş, Kurtuluş Savaşı’nda verilen destansı vatan müdafaası ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Bir asır önce büyük bir inançla verilen bu mücadeleler, gösterilen gayretler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yeni Türkiye’nin genç evlatları” hitabı ile seslendiği genç nesillerin yaşayacakları büyük Türkiye’yi inşa etmeye yöneliktir. En büyük zenginliğimiz, umudumuz ve gücümüz; çocuklarımız ve gençlerimizdir. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, 15 Temmuz’da göstermiş oldukları azim ve kararlılıkla olduğu gibi bugün de elde edecekleri başarılarla Türkiye’nin adından söz ettirecek olanlar, bayrağı devreceğimiz gençlerimizdir.
Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gençlerimizi ve Aziz Milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan’ın "Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan’ın "Gençlik ve Spor ...
Uluslararası kurulan gönül köprüsüyle çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER Uluslararası kurulan gönül köprüsüyle çocukların yüzü ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu ...
Ağrı’da mevsim çiçeklerinden renk cümbüşü
YEREL HABERLER Ağrı’da mevsim çiçeklerinden renk cümbüşü
Çamura saplanan ineği itfaiye erleri kurtardı
YEREL HABERLER Çamura saplanan ineği itfaiye erleri kurtardı
Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamura saplanan inek kurtarıldı
Ağrı’da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya ...