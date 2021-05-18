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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan’dan Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İHA

Başkan Sayan’dan Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı’nın en önemli başlangıç tarihidir. Bağımsızlık mücadelemizin temsili olan 19 Mayıs günü, milli hafızamızda çok önemli yer edinen 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır. Bu sebeple, aziz milletimiz, gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla istiklalimize ve istikbalimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır.

Gazi Mustafa Kemal 98 yıl önce bugün, düşman işgali altındaki yurdu kurtarmak için çareyi millette bulmuş, zafere giden yol milletin azim ve inancıyla kat edilmiştir. Milletimiz esarete karşı tüm varlığıyla direnmiş ve tüm dünyaya örnek olan bir mücadeleye imza atmıştır.

İnanıyoruz ki Türkiye’nin istikbali, milletimizin umudu ve gözbebeği olan gençlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü bundan sonra da çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır.
Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”

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