Milletvekili Çelebi’den 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Çelebi mesajında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun`a ayak bastığı 19 Mayıs günü, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır.

Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesile aktarmayı başaran milletler, tarihin sonuna kadar var olmayı başaran milletler olmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti, gençlerinin başarılarıyla her alanda lider ülke olma hedefine her gün biraz daha yaklaşmaktadır. Ülkemiz için değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olan genç nüfusumuz, geleceğimizin en önemli teminat ve güvencesidir.

Gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkân sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak öncelikli çabamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtararak bizlere emanet eden başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ederken, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı`nı en kalbi duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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