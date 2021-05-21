İl Müdürü Çalgan sporcuları tebrik etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Romanya’da düzenlenen “Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda” başarılı olan Ağrılı atletleri ve antrenörleri ile birlikte kabul etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 15 Mayıs 2021 tarihinde Romanya’da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda başarılı olan sporcuları kabul ederek tebrik etti. Romanya’da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen sporcular büyük başarı elde ettiler.

200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Ağrılı Sporcular, Vefa Aydemir Gençler kategorisinde 6 bin metrede şampiyon, Zeynep Taş Gençler kategorisinde 4 bin metrede ikinci, Ozan Günen Gençler kategorisinde 4 bin metrede ikinci, Şehmus Sarıhan ise gençler kategorisinde 6 bin metrede üçüncü oldu.

İl Müdürü Çalgan, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çalgan, ziyarette şampiyon atletlere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi.

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