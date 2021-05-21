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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da 2. Ulusal Foto Safari başladı

İHA

Ağrı’da 2. Ulusal Foto Safari başladı

Ağrı’nın yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla 2. Ulusal Foto Safari başladı.
Ağrı’nın yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla Ağrı Valiliği koordinasyonunda, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Foton Derneğinin katkılarıyla “Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan” teması ve 45 yarışmacının katılımı ile 2. Ulusal Foto Safari başladı. Bir otelde düzenlenen açılış toplantısına Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Foton DerneğiBaşkanı Coşkun Aral, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi proje uzmanları, jüri üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları katıldı.
Fotoğraf sanatçılarından oluşan kıymetli jüri üyeleri ile fotoğraf tutkunlarını Kadim Kent Ağrı’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek konuşmalarına başlayan Vali Varol, “İnanılmaz bir potansiyele sahip ilimizi insanlara tanıtmamız noktasında “Turizm Potansiyelini Keşfet Ağrı” sloganıyla yola çıktık ve ilimizin potansiyeline olan inancımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizin birçok yöresi gibi Ağrı’mızın da birçok güzelliği ve değeri var. Hatta Türkiye’nin yerini dahi haritada sağlıklı bir biçimde gösteremeyecek insanların sahip olduğumuz Ağrı Dağı, üstat Ara Güler tarafından ilk kez fotoğraflanan Nuh’un Gemisi İzi gibi değerlerimizi bildiğini görüyoruz. Dünya çapında inanç turizmi noktasında sembol olan değerlerimiz ve zengin doğal kaynaklarımızla çok önemli bir potansiyele sahibiz. Bu değerlerimizi sizlerin objektifinden görmek için düzenlediğimiz bu etkinlikte çok güzel fotoğrafların çekileceğine ve keyifli vakit geçireceğinize inanıyorum” dedi.
Yüzlerce yarışmacı başvurusunun alındığı foto safari, Pandemi kurallarına uygun şekilde planlanarak 45 katılımcı ile başlayacak, Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçıları jüri heyetinde yer alarak fotoğrafları değerlendirecek. Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, ünlü savaş muhabirleri Coşkun Aral ve Bünyamin Aygün’ün yanı sıra bir çok ödüle layık görülmüş Adem Meleke, Mustafa Seven, Tanin Helvacı, Ali İhsan Öztürk ve Ara Güler’in yanında yetişmiş olan Fatih Aslan yer aldığı jürinin oyları ile 3 fotoğraf derece ödülü alırken, 3 fotoğraf mansiyon ödülüne layık görülecek. 3 gün sürecek yarışmada Ağrı’nın tarihi ve doğal dokusu belgelenerek Ağrı’nın turizm potansiyeli ortaya konulacak.

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