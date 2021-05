Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerin davetini kırmayarak sürpriz yaptı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yapılan okula davetlerini kırmayarak, öğretmenlere sürpriz yapıp okulu ziyaret etti.

Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere verdiği sözünü yerine getirerek modern bir şekilde yeni öğretmenler odasına kavuşturan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sosyal medya üzerinden meslektaşların okula davetlerini kırmadı. Öğretmenlere sürpriz yaparak okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa, gençlik cevheri de sizlerin elinde dikkat, sabır, fedakarlık, incelik, emek ve göz nuruyla kıymet biçilmez bir mücevhere dönüşmektedir. Ürünü insan olan ve insanlık tarihinin en önemli mesleği olan öğretmenlik aslında ülkemizin geleceğidir. Toplumsal gelişimin hız kazanması, her şeyden önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin gayretlerine bağlıdır. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik, dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler arasında yer alır. Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakârlığın timsalidirler”dedi. Öğretmenler ise modern yeni öğretmenler odasını yaptırdığından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür ederek Atatürk portresi hediye etti. Daha önceden okula yaptığı ziyaretinde öğrenci Rojin Yaşmin'ın keman talebini not eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bugün ki ziyaret sırasında öğrenci Yaşmin'a kemanı teslim etti. Kemanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenci Yaşmin, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, günün anısına öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğubayazıt ilçesindeki okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen’den yapılan çalışmalarda hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’in ziyaretlerine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ve şube müdürleri eşlik etti.

