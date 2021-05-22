Ağrı’da inşaat malzemesi deposunda korkutan yangın

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Ağrı’da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağrı’nın merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alındı.

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