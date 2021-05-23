Arkadaşların tartışması kanlı bitti; 1 ölü

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, bugün öğle saatlerinde Ağrı Yazıcı Baraj yolunda meydana geldi. Muhammed Savaş (26) ile Muhammed Öztürk (26), baraj yolunda tartıştı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Muhammed Savaş, cebinden çıkardığı bıçakla Muhammed Öztürk´ü bıçakladı. Muhammed Öztürk, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Öztürk´ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Morgu´na götürüldü. Bıçaklı saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-23 00:36:39



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