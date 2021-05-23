Ağrı'da bıçaklı kavga: 1 ölü

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Ağrı'da 2 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkez Yazıcı Baraj yolunda M.S. (26) ile M.Ö. (26), bilinemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre M.S. cebinden çıkardığı bıçakla M.Ö. kalbinden bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden M.Ö. cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Bıçaklı saldırgan M.S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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