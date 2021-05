Ağrı 2'nci Ulusal Foto Safari tamamlandı

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI il merkezi, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen 2'nci Ulusal Foto Safari çekimleri tamamlandı.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve FOTON Derneği´nin (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) katkılarıyla "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" teması ile düzenlenen 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışmasında, ülke genelinden gelen 45 fotoğraf tutkunu, Ağrı´nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini fotoğrafladı.

'VALi VAROL DA FOTOĞRAF ÇEKTİ'

Foto Safarinin ikinci gününde Ağrı´nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Türkiye´nin en yüksek rakımlı gölü Balık Göl´ünde fotoğraf tutkunlarına eşlik edip fotoğraf çeken Ağrı Valisi Osman Varol yaptığı açıklamada, `Potansiyelini Keşfet Ağrı´ sloganı ile Ağrı´nın sahip olduğu turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak amacı ile çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle ilimizin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu ve bu potansiyeli her alanda ortaya çıkarmak içinde birtakım çalışmalar içerisindeyiz. İlimizin özellikle tarihi, turistik ve doğal değerlerini de hem ülke insanına hem de dünya insanının beğenisine sunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bugün içerisinde yer aldığımız foto safari etkinliği de var. Aslında bu baharda başlayıp, sonbahar ve kış mevsimini de kapsayacak şekilde Doğubayazıt Kültür ve Sanat Etkinlikleri çatısı altında toplanacak. Bir etkinlik dizisinin başlangıcı. Bu etkinliğimize çok ciddi bir başvuru oldu. Fakat pandemi nedeni ile sayıyı kısıtlamak zorunda kaldık. Buna rağmen önemli bir sayıya ulaştık. Çok önemli fotoğraf sanatçıları katıldılar. Etkinlik gayet güzel bir şekilde yapıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı. Bu etkinliğin ilimize çok katkısı olacak. Bu kapsamda ben önemli çıktıları, önemli sonuçlarının olacağını düşünüyorum. Bu ikinci etkinliğimiz. Bundan sonraki yıllarda bunu sürekli hale getirip pandeminin de sona ermesi ile birlikte daha geniş katılımlarla yapmayı hedefliyoruz."

'MUHTEŞEM BİR FOTO SAFARİ YAPTIK'

Safaride fotoğraf tutkunlarına eşlik eden jüri üyesi, fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral da Ağrı´nın birçok doğal güzelliği içinde barındıran bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek,şöyle konuştu:

"Şu anda rakım olarak Türkiye´nin en yüksek gölü olan Balık Gölü´ndeyiz. Ağrı doğanın en güzel güzelliklerini barındıran bir coğrafya. Yanı başımızda Ağrı Dağı efsanelere konu olmuş. Onun yanı başında Nuh´un Gemisi izi. Diğer taraftan olağanüstü bir doğa ve zenginlik. Bütün bunların içerisinde bir foto safari düzenledik. Türkiye´nin farklı bölgelerinden 40´ı aşkın meslektaşım buraya geldiler ve iki gün boyunca Ağrı Valiliğinin desteği ile muhteşem bir foto safari yaptılar. Burada ortaya çıkacak fotoğrafların hepsi valilik bünyesinde farklı alanlarda değerlendirilecek. Bir kısmı sergilenecek ve bir kısmı ile de Ağrı´yı, ülkemizi dünyaya tanıtacak gerçekten güzel bir kitap yapılacak. Böyle bir çalışma daha önce yapıldı. Ama bu yılki çalışma ile yerelden ulusala, ulusaldan evrensele bir sıçrama yapıyoruz. Burada bir birinden farklı alanlarda çok değerli objektifler var. Profesyoneller var. Bütün bunları seçmek zordu. Pandemi nedeni ile kısıtlı bir sayı vardı. Ama Sayın Valimizin desteği ile bu iş muhteşem bir hale getirildi. O yüzden bu bir başlangıç. Aynı zamanda Türkiye içinde bir başlangıç. Diğer illerinde böyle bir çalışmayı örnek alması lazım. Ülkemiz gerçekten bir birinden farklı birçok güzelliği barındıran bir ülke. Bu yüzden turizme açılması için yeniden bazı bölgelerin canlanması için bu tür tanıtımlara ihtiyacımız var."

'BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK FOTOĞRAFI ÇOK SEVEN BİR MİLLETİZ'

Ağrı´da düzenlenen foto safarinin örnek bir proje olduğunu ve diğer illerinde Türkiye´nin sahip olduğu güzelliklerin dünyaya tanıtılması amacıyla bir an önce benzer projelere imza atması gerektiğini kaydeden bir diğer jüri üyesi fotoğraf sanatçısı Bünyamin Aygün ise şunları söyledi.

"Ağrı doğal güzellik açısından önemli bir şehir olmasına rağmen fotoğraf sanatı için keşfedilmemiş bakir bir kent. Ağrı´da Tendürek ve Ağrı Dağı´nın olması Ağrı´ya önemli bir hikaye sunuyor. Burada Türkiye´nin dört bir tarafından gelen fotoğrafçıların ben en iyi şekilde Ağrı´nın bu güzelliklerini yansıtacağını düşünüyorum. Bu anlamda biz Türk Milleti olarak aslında fotoğrafı çok seven bir milletiz. Buna rağmen bu tarz organizasyonların olmamasından yakınıyorduk. Ama bu Ağrı ile birlikte inşallah Türkiye genelinde bütün iller yapacaktır, diye düşünüyorum. Bu anlamda örnek bir proje."

Çekimleri tamamlanan Ağrı 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışmasında, derece alan fotoğraflar, jüri üyelerinin yaklaşık 520 fotoğraf arasından yapacağı değerlendirmeden sonra Pazartesi günü belli olacak.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

