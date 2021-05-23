Ağrı'da 1,5 yılda uyuşturucudan 116 tutuklama

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da son 1,5 yılda yapılan operasyonlarda 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 776 kişiden 116'sı tutuklandı.

Ağrı´da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1,5 yılda gerçekleştirilen 589 operasyonda, toplam 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Nartokit köpeklerle birlikte uyuşturucu ticaretine geçit vermeyen polisin kentte 2020 yılı Ocak ayından 2021 yılı Mayıs ayına kadar gerçekleştirilen 589 operasyonda, 464 kök Hint keneviri, 995 kilo 49 gram eroin, bin 240 adet ecstasy, 55,68 gram bonzai, 21 kilo 441 gram esrar, 200 kilo 6 gram metamfetamin, 44 kilo 156 gram Afyon sakızı, 65 bin 502 adet sentetik ecza ve 2 adet captagon ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda yakalanan 776 kişiden 116'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-23 17:45:38



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