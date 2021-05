Ağrı 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Ramazan DEMİRCİ / AĞRI, (DHA)AĞRI il merkezi, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Foton Derneği´nin katkılarıyla 'Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan' teması ile düzenlenen 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda, ülkenin dört bir yanından Ağrı´ya gelen 45 fotoğraf tutkunu, kentin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini fotoğrafladı.

Ağrı 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışması´nın sonunda Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut´un yanı sıra Türkiye´nin önemli fotoğraf sanatçılarından savaş muhabiri Coşkun Aral ve Bünyamin Aygün ile birçok ödüle layık görülmüş Adem Meleke, Mustafa Seven, Tanin Helvacı, Ali İhsan Öztürk ve Ara Güler´in yanında yetişmiş olan Fatih Aslan´dan oluşan jüri, birbirinden güzel karelerin olduğu yaklaşık 520 fotoğraf arasından 3 derece, 3 mansiyon, 44 sergileme ödülü alan 50 fotoğraf seçti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Yemekhanesinde verilen gala yemeğinin ardından Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen ödül töreni 1'inci Ulusal Foto Safari sinevizyon gösterimi ile başladı. 2017 yılında düzenlenen 1'inci Ulusal Foto Safari´de ödüle layık görülen eserlerin ve Ara Güler´in Nuh´un Gemisi İzi konulu röportajının izlenmesi ile başladı.

'ÇOK DAHA FAZLA SANATÇIYI MİSAFİR ETMEK İSTİYORDUK'

Törende konuşan Vali Osman Varol, "Daha öncede belirttiğimiz gibi ilimizin çok önemli değerleri var. Ülkemizin her köşesi gibi gerçekten Ağrı´da yurdun cennet köşelerinden bir tanesi. Çok güzel değerler, çok güzel bir coğrafi alan, çok güzel insanlar ve yerleşim yerleri, tarihi eserler ve doğal güzelliklere sahip bir şehir. Bunları burada yaşayan insanlar kadar ülkemiz ve tüm dünyadaki insanların da bilmeye hakkı olan çok önemli değerler olduğunu düşünüyoruz. Bunları ülkemize ve tüm insanlığa mal edebilmek için de siz değerli sanatçıların ortaya koyduğu eserlere ihtiyacımız var. Bu anlamda bu etkinliği gerçekleştirdik. Daha önce 2017 yılında ilki yapılmıştı. Bu yıl bu etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirdik. Özellikle pandeminin gölgesinde yapılmış olması hasebiyle belki katılımcı sayısı istediğimiz sayıda olmadı. Aslında çok daha fazla fotoğraf sanatçısını ilimizde misafir etmek istiyorduk. Ama bu güzel bir başlangıç oldu. Herkesin organizasyondan memnun kalması çok güzel bir durum oldu. Bu etkinliği ileriki yıllarda çok daha güzel ve geniş katılımlarla yapılacak etkinliklerin bir temeli olarak görüyoruz. Ben burada bizleri kırmayıp gelen emek ortaya koyan ilimizi şenlendiren kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'FOTOĞRAF SEÇİMİNDE GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERDİK'

Jüri adına konuşan fotoğraf sanatçısı Mustafa Meleke de safari sonunda birbirinden güzel fotoğraflar arasından ödül alan fotoğrafları seçmekte oldukça zorlandıklarını belirtti. Meleke, "Ben eminim ki buradaki bütün arkadaşlar sonuç ne olursa olsun çok memnun ayrılacaklar. Çünkü çok güzel bir 3 gün geçirdiler. Ama jüri olarak bizler fotoğraf seçiminde gerekli özeni gösterdik. Burada teknik değerlendirmeye girdik. Ağrı´ya fotoğrafın ne katacağını önemsedik. Yarışma konusu ile bütünlüğü önemsedik. Bunun sonunda 3 tane derece, 3 tane mansiyon ve 44 tane de sergileme ödülü alan fotoğraf seçtik. Fotoğraf adına güzel duygularla Ağrı´dan ayrılıyoruz" dedi

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ

Yarışmanın birincisi Murat Yanık, safariye Trabzon´dan 3 arkadaşı ile birlikte katıldıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır Türkiye´nin farklı yerlerinde maratonlara katılıyoruz. Bu bugüne kadar gördüğümüz gerçekten en güzel maratondu. Kendimizi çok değerli hissettik. Ben buradan bu yarışmayı düzenleyen Sayın Valimize ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sonuçları açıklanan yarışmada, Murat Yanık´ın "Bisikletleriyle Belçika´dan Moğolistan'a giden ve dönüşte İshak Paşa Sarayı´nı görmek için Ağrı´ya gelen Celine ve Thommy çiftinin `Ağrı´yı Görmeye Gelin´ çağrısı isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz´in 'İki farklı kuşağın samimi görüntüsünü yansıtan, Doğubayazıt ilçesinde Hatice Nine ile Torunu Azra´nın portresi' isimli eseri ikinci, Arzella Bektaş´a ait 'Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan bir annenin, zor şartların olduğu coğrafyada kızı ile yol arkadaşlığı' isimli eseri üçüncü oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla protokol üyeleri tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından jüri üyelerine Vali Osman Varol tarafından emekleri dolayısı ile teşekkür edilerek plaketi verdi. Ağrı 2'nci Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışması ödül töreni hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Ödül törenine Vali Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, SERKA Genel Sekreteri brahim Taşdemir, Foton Derneği Başkanı Coşkun Aral, Jüri Üyeleri ve yarışmacılar katıldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-24 17:53:04



