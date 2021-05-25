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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı

İHA

Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı

Ağrılı tenisçiler Şırnak’ta düzenlenen ‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’ 2023 Mayıs 2021 tarihleri arasında 139 sporcunun katılımıyla Şırnak’ta gerçekleşti. Turnuvada Ağrı’yı temsil eden Habib Anak altın madalya, M.Semih Aslan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında Türkiye'nin birçok ilinden 101'i erkek 38'i kadın toplam 139 sporcu katılım sağladı. Ağrılı tenisçiler turnuvada göz kamaştırdı. Genç tenisçiler rakiplerini birer birer yenerek final müsabakasında karşı karşıya geldi.
Final Ağrılı Sporcular Arasında
Turnuvanın son gününde karşılaşan Ağrılı sporcular seyircilere keyifli anlar yaşattılar. Kıyasıya çekişmeye sahne olan final müsabakasında Habib Anak şampiyon olurken, Mehmet Semih Aslan ise ikinci oldu.
Ağrılı tenisçilerin kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takdim edildi. Bakan Kasapoğlu Ağrılı genç tenisçilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.
İl Müdürü Çalgan Sporcuları Tebrik Etti
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Şırnak’ta düzenlenen ‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında başarılı olan sporcuları ve antrenörleri ile birlikte kabul ederek tebrik etti.
İl Müdürü Çalgan burada yapmış olduğu açıklamada, ”Şırnak’ta, 139 sporcunun katılımıyla gerçekleşen ‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında, Ağrımızı temsil eden Habib Anak altın madalya, M.Semih Aslan ise gümüş madalyanın sahibi olarak göğsümüzü kabarttılar" dedi.
İl Müdürü Çalgan, ziyarette şampiyon tenisçilere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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