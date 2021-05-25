Ağrı’da bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar

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Ağrı’da çiçeklenen ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu.

Ağrı’da baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan ve büyüleyici renklere boyanan ağaçlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Başta kırsal kesimler olmak üzere kent merkezinde bulunan ağaçlarda da açan çiçekler doğa ve fotoğraf tutkunlarının vakit geçirdiği alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Rengarenk çiçeklerin açtığı ağaçlar görenleri hayran bıraktı.

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