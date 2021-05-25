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Koyunlarını otlatırken kayboldu, gölde cesedi bulundu

DHA

Koyunlarını otlatırken kayboldu, gölde cesedi bulundu


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI merkeze bağlı Otlubayır köyünde koyunlarını otlatırken kaybolan Muhammed Doğan´ın (32) gölde cansız bedeni bulundu.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Otlubayır köyünde merada koyunlarını otlatan bekar Muhammed Doğan kayboldu. En son saat 10.00 sıralarında merada koyunlarını otlatırken görülen Doğan, yakınları tarafından bulunmayınca jandarmaya bilgi verildi. Çevrede yapılan araştırmada yağmur ve eriyen kar sularının oluşturduğu göl kenarında Muhammed Doğan'a ait olduğu belirlenen şapka, mont gibi kıyafetlerle sigara ve çakmak bulundu. Doğan'ın göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Gölde botlarla, çevresinde de köpeklerle arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla Doğan'ın gölde cansız bedeni bulundu.
Kadın erkek göle girerek Doğan'ın cesedinin taşındığı bota ağıtlar yakarak gitmeye çalışan yakınları sinir krizi geçirdi.
Savcılık ve jandarmanın yaptığı inlemenin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-25 16:19:49

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