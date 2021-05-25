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Ağrı’da serinlemek için gölete girdiği düşünülen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Ağrı’da serinlemek için gölete girdiği düşünülen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı’da hayvanlarını otlatırken serinlemek için gölete girdiği düşünülen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Otlubayır köyünde yaşayan 1 çocuk babası Muhammed Doğan, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Doğan’ın babası bir süre sonra kendisi arayıp ulaşamayınca çevredeki çobanları arayarak oğlu Muhammed Doğan’a ulaşmalarını istedi. Bölgeyi kontrol eden çobanlar, koyunların orada olduğunu ancak Doğan’nın orada bulunmadığı bilgisini babasına iletti. Bunun üzerine göletin bulunduğu yere gelen baba oğlu Muhammed Doğan’ın kıyafetlerinin gölet kenarında olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve ambulans sevk edildi.
Gölette arama çalışmaları yapan AFAD ekipleri uzun süren arama çalışmalarının ardından Muhammed Doğan’nın cansız bedenine ulaştı. Doğan’ın çevrede bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

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