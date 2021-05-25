Vali Varol genç sporcularla bir araya geldi

Ağrı Valisi Osman Varol, Cudi Tenis Turnuvası şampiyonu ve ikinci olan sporcularla bir araya geldi.

Vali Osman Varol, 2023 Mayıs tarihleri arasında Şırnak’ta 14 ilden 101’i erkek, 38’i kadın toplam 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası final müsabakasından şampiyonluk ve ikincilik derecesi ile dönen Ağrılı sporcular Habib Anak ve Mehmet Semih Aslan ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Müdür Yardımcısı Cemil Budak ve Antrenör Fırat Balkız da yer aldı.

11 yıldır beraber tenis oynayan ve Cudi Cup erkekler finalinde birbirlerine rakip olarak şampiyonluk ve ikincilik dereceleriyle dönen Ağrı Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcuları Habib Anak ve Mehmet Semih Aslan ile bir süre sohbet ederek başarı hikayelerini dinleyen Vali Varol, spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesinin gençlerin kişisel ve sosyal yaşamlarına büyük katkı sağladığına vurgu yaptı. İlin çeşitli spor dallarında başarılarla anılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Varol, genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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