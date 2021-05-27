Başkan Sayan’ın 27 Mayıs mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Sayan yayınladığı mesajda, "Bugün tarih, devlet yönetimine el koyma hevesinde olan şer odaklarının, şanlı tarihimize kara leke olarak yazılması girişimlerinin ilkidir. Demokrasi çatısı altında, millet iradesiyle seçilmiş Adnan Menderes ve beraberindeki dava arkadaşlarını darağacına götüren, zihinleri karanlık bu şer güçleri, millet iradesinin altında ezildikleri her dönemde bu karanlık günleri örnek alarak yeni kalkışmalara da yer aramaktadırlar. 15 Temmuz 2016 gecesinde de aynı zihniyetten cesaret alan vatan hainleri, yeni bir darbe ile millet iradesini ve demokrasiyi tamamen yok etmeyi planlamışlardı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kusursuz liderliğinde, aziz milletimizin direnişiyle amaçlarına ulaşamamışlardır. Ne tanklar, ne silahlardan çıkan hain kurşunlar, ne de atılan bombalar aziz milletimizin iradesini esir alamamıştır. Bilinmelidir ki, darbe imalı söylemlerle millet iradesi korkutulamaz, devletimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden kutlu yolundan asla saptırılamaz. Aziz Milletimizin milli ve manevi değerlerine kasteden alçak zihniyet, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Alçaklıklara maruz kalarak idam edilen Demokrasi Şehitlerimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, ve yol arkadaşlarını rahmet ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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