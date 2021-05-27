Ağrı'da yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Ağrı'da birçok hırsızlık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlar tutuklandı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince, 2 gün önce şafak operasyonu ile haklarında birçok hırsızlık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan, A.Ö, M.K, E.E ve A.G. isimli şahısları evlerine baskın vererek yakaladı. Yakalanan şahıslardan emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece E.E. ve A.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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