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Leyla davasında şok eden ses kaydı Aile Avukatı Tunç: “Ses kaydında AFAD çalışanı kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu söylemesi üzerine amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler diyor”

İHA

Leyla davasında şok eden ses kaydı Aile Avukatı Tunç: “Ses kaydında AFAD çalışanı kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu söylemesi üzerine amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler diyor”

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir’in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına ‘ses etme duyulursa beni öldürürler’ dediğini söyledi.
Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla’nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla’nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.
Duruşmanın başında dinlenen Leyla’nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, “Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz” dedi.
Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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