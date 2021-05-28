O avukat mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in 8 Ekim’e ertelenen davasının ardından Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç mahkemede iddia edilen ses kaydını anlattı. Tunç, "Söz konusu AFAD görevlisinin tehdit edildiği için mahkemede konuşmamayı tercih ettiği ihbarcı tarafından bize ulaştırıldı" dedi.

Yeniden görülen ve 8 Ekim tarihine ertelenen Leyla Aydemir davası sonrasında açıklamalarda bulunan anne ve babanın avukatı Erdoğan Tunç, davayla ilgili ellerine ses kayıtlarının ulaştığını söyleyerek, "Dün elime ulaşan bir ses kaydı vardı. Bu ses kaydında 2 tane AFAD görevlisinin kendi aralarında konuşurken bazı hususlara dikkatleri çektikleri görüldü. Özetle bu ses kaydında arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Leyla Aydemir’in bir kilerde saklıyken sesinin duyulduğunu, bunu gören AFAD görevlisinin bunu telefona çektiğini ancak sonrasında bunu sakladığını, ihbarcının kendisinin konuyla ilgili konuşmamayı tercih ettiğini ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti" dedi.



"Emniyet ses kaydını inceleyecek"

Tunç mahkemenin kararıyla ses kaydının Emniyet güçleri tarafından inceleneceğini kaydederek "Ben ses kaydını mahkeme heyetine sunup, ses kaydının çözümünün yapılması, iddia edildiği gibi ses kaydında geçen esmer şahsın Yusuf Aydemir olup olmadığı ve devamımdaki iddiaların netliğe kavuşmasını talep ettim. Bunun üzerine mahkeme verdiği kayıtta bu talebi kabul ederek İl Emniyet Müdürlüğüne ses kaydının çözümünün yapılması ve 8 Ekim’de gerçekleşecek olan duruşmada bunların değerlendirilmesini kararlaştırdı" açıklamalarında bulundu.



"Leyla’nın bu mahkemede sesi kesildi"

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise mahkemede susturulduklarını vurgulayarak, “Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda yıllardan beri Leyla davası için mücadele ediyoruz. Davaya girdiğimizde çocuk için konuşacak kimse yoktu. Sanık avukatları ısrarla davada bizi istemedi. Mahkeme heyeti davada hiçbir şekilde arkadaşlarımıza söz vermedi. Peki bu çocuğun sesi kim olacak. Leyla katledildi. Leyla’nın bu mahkemede sesi kesildi” şeklinde konuştu.

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