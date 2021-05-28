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Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (2)

DHA

Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (2)


'SES KAYDI 2 AFAD GÖREVLİSİNE AİT'
Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, duruşma sonrası mahkemeye sunduğu ses kaydıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ses kaydının 2 AFAD görevlisine ait olduğunu belirten Tunç, "Davada yeni gelişme yaşandı. Dün elime ses kaydı ulaştı. Bu ses kaydında aramakurtarma çalışmasında yer almış 2 AFAD personelinin kendi aralarında konuşurken esmer adamdan şüphelendiklerine dair sesler yer alıyor. Ayrıca ihbarcı, yaptığı değerlendirmede bu bahsi geçen esmer adamın, Yusuf Aydemir olduğu yönünde iddialarda bulundu. Son olarak ses kaydının iddiası şu. Leyla Aydemir'in kilerde saklı tutulduğu esnada birtakım ağlama sesleri çıktığını, bunu gören görevlinin ise telefona çektiğini ancak sonrasında bu görüntüleri kimse ile paylaşmayıp susmayı tercih ettiğini ifade ettik mahkemede. Talebimiz üzerine mahkeme heyeti ses kaydının çözümü için Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı. 8 Ekim´de görülecek duruşmada bu ses kaydı ile ilgili ayrıntılı teşhisler yapılacak. Bahsi geçen isimler duruşmada tanık olarak dinlenecektir. Onun dışında esasa etki edebilecek bir gelişme bulunmamaktadır. Cinsel istismara ilişkin çıkan iddialarla ilgili de Adli Tıp Kurumu'nun netleştirmesi açısından açıklanmayan kısımlara görüş yazmasını talep ettik. Mahkeme heyeti ise cinsel istismarın dosyada yer almadığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda kesin karar verdiğini dolayısıyla talebimizin dosyaya katkı sunamayacağını söyleyip, bu talebimizi reddetti" dedi. 
`LEYLA CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALMADI´
Duruşma sonrası sanık avukatları adına açıklama yapan avukat Mehmet Fatih Kaya ise cinsel istismar iddiasına değinerek, "Şu anda kamuoyu, farklı argümanlarla yanıltılmaktadır. Bu dava bütün Türkiye´ye mal olmuştur. Biz savunma avukatları olarak şunu söylemek istiyoruz. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yapılan birtakım açıklamalarla Leyla Aydemir´in cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Ne yazık ki bu söylemler, ailenin yaralanmasına ve Türk kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine sebep oldu. Sosyal medya mecralarına baktığımız zaman kamuoyunun fazlası ile zarar gördüğünü tespit ettik. Elimizde adli tıp raporu var. Şu anda bu karardan daha etkili şekilde sonuca götürecek bir kurum yoktur. Adli Tıp Kurumu raporuna baktığımız zaman Leyla Aydemir'in cesedi bulunduğu zaman popo ve cinsel organ kısmında birtakım lezyonlar bulunduğu yazılmıştır. Ancak bakıldığı zaman bu husus, mevcut verilerle çocuğun anüs ve vajinadan penis veya sahir cisim sokulmak suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunamadığı ve bu doğrultuda minik Leyla´nın cinsel saldırıya maruz kaldığına dair belirti, tespitin olmadığı ortadadır. Söz konusu rapor adli tıp tarafından tanzim edilmiş rapordur. Bu raporun suretini de tekrar kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu. 
Mahkemenin verdiği kararın istinafta bozulması sonrası müvekkilinin tahliye edildiğini hatırlatan Kaya, "İstinaf mahkemelerinin bozduğu karar, ilk kez bozduğu karar faillerin ilk kez yargılandığı bir dava değildir. Bir dosyanın istinaf tarafından bozulması da yerel mahkemenin yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'nin birçok yerinden sosyal medyadan yargı yerinin değiştirilmesi hususunda çağrıda bulunuldu. Bu hususu bazı kesimlerin kesinlikle kötüye kullandığı kanaatindeyiz. Bizler sanık avukatları olarak deliller doğrultusunda müvekkillerimizin beraat edecekleri kanaatindeyiz. Yalnız faillerin bulunması hususunda gereken bütün özveriyi gösteriyoruz. Duruşma itibarıyla bazı kesimlerin bazı argümanlarla dosyayı şekillendirmeye çalışması doğru değildir" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-28 15:06:10

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