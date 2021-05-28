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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi iş protokolünü imzaladı.

Türk Dünyasında özellikle üniversiteli gençlerde Türk Dünyası Vatandaşlığı bilincini geliştirmek amacıyla KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı İş Birliği Protokolü, düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Proje koordinatörü KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Gaziantep Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ali Özaydın ile proje ortağı üniversitelerin rektörleri katıldı.

Türk Dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi kapsamında üniversiteler tarafından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersi, online seçmeli ders olarak öğrencilere okutulacak.

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