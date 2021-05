Vali Varol’dan şehit ailelerine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman, Tutak ilçesinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Her fırsatta Şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, şehit Ömer Güç ile Sezai Atabey'in Tutak'a bağlı Akyele köyünde yaşayan ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretine Şehit Uzman Çavuş Sezai Atabey'in ailesinden başlayan Vali Varol, şehidin ailesi ile yakinen ilgilenerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade edip Allah’tan rahmet diledi.

Daha sonra Şehit Uzman Çavuş Ömer Güç'ün ailesinin evine konuk olan Vali Varol, şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti. Ailelere devlet kurumlarının kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak kendilerine ve şehitlerimize minnettar olduklarını vurguladı.

Vali Dr. Osman Varol’a ziyaretinde Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İlçe Protokol Üyelerieşlik etti.

