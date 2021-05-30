Şehit uzman çavuş için Ağrı'da tören



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in (31) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda sürdürülen Eren-15 Operasyonu kapsamında Berezer mevkiinde dün akşam saatlerinde teröristlerle yaşanan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, göğsünden yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kars nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in hastane morgundun alınan cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Şehit için havalimanında saat 09.00 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Belediye Başkan vekili Mehmet Özgül, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, kurum amirleri ve askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-05-30 09:45:58



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