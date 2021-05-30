Eren-15 Operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara’ya gönderildi

AğrıDoğubayazıt'ta devam eden Eren15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara’ya gönderildi.

AğrıDoğubayazıt'ta devam eden Eren15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanında tören düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak Ankara’ya gönderildi.

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