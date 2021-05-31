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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Şehir Stadyumunun Tartan Pisti Yenileniyor

İHA

Ağrı Şehir Stadyumunun Tartan Pisti Yenileniyor

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunun tartan pisti yenileniyor.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu tartan pistinde yenileme çalışmaları başladı. 6 bin 500 kişilik futbol sahasını çevreleyen tartan pist yenilenme çalışmalarını yakından takip eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Çalgan, “Önceki dönemlerde şehir stadyumumuzda her alanda geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılmış, olup stadyum TFF standartlarına uygun hale getirilmiştir.
Yenilenmesine ihtiyaç duyulan tartan pistimizde yenileme çalışmalarımız bugün itibari ile başlamış bulunmaktayız. Tartan pistimizde atletizm ve kayak branşı antrenmanları yanı sıra halkımızın yürüyüş sporu için önemli bir alandır.
1970 Ağrı Sporumuza da müsabakalarda ev sahipliği yapan Şehir stadyumumuzun tartan pistini en kısa zamanda yenileyip, halkımızın ve sporcularımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.
3 Milyon 50 bin 750 TL sözleşme bedeli ile ilimize kazandırılmasında emeği geçen Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Ağrı Valimiz sayın Osman Varol’a Ağrı Ak Parti Milletvekilimiz sayın Ekrem Çelebi’ye çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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