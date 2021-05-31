Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü

Kızılay Kadın Kolu Ağrı Şubesi, Arakonak köyünde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek uçurtma şenliği düzenledi.
Kızılay Kadın Kolu Ağrı gönüllüleri, merkeze bağlı Arakonak köyünde yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için uçurtma alarak köye gitti. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve önlemler dikkate alınarak düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlenen çocuklar, etkinlik sonrası dağıtılan ikramlıkların tadını çıkardı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.