Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü

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Kızılay Kadın Kolu Ağrı Şubesi, Arakonak köyünde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek uçurtma şenliği düzenledi.

Kızılay Kadın Kolu Ağrı gönüllüleri, merkeze bağlı Arakonak köyünde yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için uçurtma alarak köye gitti. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve önlemler dikkate alınarak düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlenen çocuklar, etkinlik sonrası dağıtılan ikramlıkların tadını çıkardı.

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