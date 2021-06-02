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Ağrı’da kırsal kalkınmaya büyük destek 176 projeye 42 milyon lira hibe sağlanacak

İHA

Ağrı’da kırsal kalkınmaya büyük destek 176 projeye 42 milyon lira hibe sağlanacak

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı için uygulanacak "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi", "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" ve “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi” ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARDII Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 10. Çağrı Dönemi başvurularının tamamlandığını belirterek, bu başvuru dönemleri kapsamında ilimizde toplamda 176 Proje başvurusunun kabul edildiğini belirtti.
Projelerin toplam yatırım bedelinin yaklaşık olarak 75 milyon lira olduğunu ifade eden Vali Varol, bu projeler için talep edilen toplam hibe tutarının ise yaklaşık olarak 42 milyon lira olduğunu belirtirken valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı İl Koordinatörlüğünce farklı tarihlerde sektör temsilcilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve üreticilerimize yapılan diğer yayım faaliyetleri sonrasında önemli ölçüde başvuru alındığına dikkat çekti. Bu kapsamda daha önceki yıllarda “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi” programı kapsamında toplam 122 başvuru alınmış iken bu yıl diğer son 10 yılın toplamından fazla bir başvuru alınarak toplamda 145 başvuruya ulaşılmıştır. Özellikle kuraklığın giderek büyük bir soruna dönüşmesi ile birlikte bu yıl bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine olan başvuru sayısının fazla olması daha da önem ve anlam kazanmaktadır. Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında başvurusu alınan 145 projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık olarak 10 milyon lira olup, yapılacak değerlendirmeler neticesinde toplam 5 milyon lira hibe desteği sağlanacaktır. Yapılacak bu hibe desteği ödemesi ile yaklaşık olarak 12 bin dekar tarım arazisi sulama faaliyetleri ile tarıma kazandırılacak.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı İl Koordinatörlüğü tarafından 10. Çağrı döneminde süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten küçükbaş hayvancılık işletmeleri, kırmızı et üreten büyükbaş hayvancılık işletmeleri, soğuk hava deposu ile süt işleme tesisi konularında başvurular alınmış olup, başvurusu alınan toplam proje sayısı 21’dir. Bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık olarak 60 milyon lira ve talep edilen toplam hibe miktarı ise 35 milyon liradır.
“Tarım Potansiyelini Keşfet Ağrı” parolasıyla şehrin potansiyeline olan inançla kentin kalkınması ve tarım sektöründe hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini ve devlet olarak kırsaldaki vatandaşların her daim yanında olduklarını belirten Vali Dr. Osman Varol, sağlanacak hibe sayesinde ilimizde 176 proje için yaklaşık olarak 75 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek yapılacak bu hibe ödemelerinin tüm yatırımcılarımıza, Ağrı’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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