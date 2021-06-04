Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde sertifika töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen Fikri ve Sınai Haklar, Patent, Faydalı Model ve Coğrafi İşaret Eğitimi’nde başarılı olan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

AİÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kursiyerler, akademisyenler ve idari personel katıldı. AİÇÜ tarafından verilen, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteklediği, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Serkan Kapucu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 3 günlük eğitimde akademik personele Fikri ve Sınai Haklar, Patent ve Başvuru Süreçleri, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka, Coğrafi İşaret ve Başvuru Süreçleri, Menşe Adı ve Mahreç İşareti konularında eğitim verildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılmasına katkı sağlayan TTO tarafından verilen eğitimlerle, akademisyenler tarafından üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Program, başarılı kursiyerlere sertifikalarının takdimi ile sona erdi.

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