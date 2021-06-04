AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan ataması yapılan dekanlara hayırlı olsun ziyareti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ataması yapılan dekanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.03.2021 tarihli ve E.36728 sayılı yazısına istinaden Yükseköğretim Kurulu Kanunu’nun 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince, AİÇÜ Rektörlüğü tarafından bildirilen isimlerden, Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Önder Şimşek, Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Fuat Sayır ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Gökhan Bayraktar atandı. Yapılan devir teslim törenleriyle dekanlar, görevlerine başladı. Yeni ve yeniden atanan dekanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, onları tebrik ederek hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni etti.

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