Vali Varol’dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Teşekkür Belgesi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek kurum personeline Teşekkür Belgesi takdim etti.

Ağrı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Varol, yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi alarak kurum personeline kolaylıklar diledi. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile toplantı salonunda bir araya gelen Vali Varol, Korona virüs ile mücadele sürecinde büyük bir özveri ile sürdürdükleri çalışmalarıyla devletin sosyal devlet ilkesini vatandaşlara hissettiren, hemşehrilerin ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olan kurum personeline teşekkür ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ile çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, vatandaşları sosyal yardımlarla desteklemek, üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak amacıyla kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol’a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Kerem Türker eşlik etti.

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