Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor

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Ağrı’da, yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan, pembe, mor ve sarı renkteki çiçekler göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çekiyor.

Ağrı’da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.

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