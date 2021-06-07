Ağrı’da korkutan yangın

Ağrı’da, sabah saatlerinde bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Kazlı köyünde bir eve ait kilerde sabah saat 5 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği kilerde bulunan çok sayıda eşya ise kullanılamaz hale geldi.

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