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AİÇÜ’de Online Resim Sergisi

İHA

AİÇÜ’de Online Resim Sergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) online olarak gerçekleştirilen 1. Ağrı Eğitim Fakültesi Mezunları ve Öğretim Elemanları Sergisi, büyük beğeni topladı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 31 Mayıs 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen dijital sergide, Resim İş Öğretmenliği Programı mezunları ile öğretim elemanlarından oluşan 45 sanatçının plastik sanat eserleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Eğitim Fakültesi bünyesinde görev yapan ve emekli olan öğretim elemanlarımız ile geçmiş mezunlarımızın bu önemli çalışmayla yeniden bir arada bulunduğu, öğretmenöğrenci ilişkisini meslektaş boyutuna taşıdıkları bu çalışma yeni bir başlangıç oldu. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve büyük beğeni toplayan serginin geleneksel hale getirileceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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