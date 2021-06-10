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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da ‘Altın Rezervi’ için ilk temel atılıyor

İHA

Ağrı’da ‘Altın Rezervi’ için ilk temel atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı’ya geldi.
Öğle saatlerinde Ağrı’ya gelen bakanları Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Bakan Dönmez ve Varan’ın Diyadin’de katılacakları tören sonrası Ağrı’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmeleri bekleniyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.
Diyadin İlçesi Mollakara köyünde yapılacak törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi katılacak.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan söz konusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.

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