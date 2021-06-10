Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanının açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, şube müdürleri ve okul yöneticileri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulda incelemelerde bulundu. Öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında okul bünyesindeki yiyecek ve içecek hizmetleri alanının açılışını gerçekleştirdi. Alanı gezip okul müdürü Baran Vural'dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin hazırladığı yemeklerin tadına baktı. Buradan okul pansiyonuna geçerek bölümleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, beraberindekilerle Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlerden oluşturulan müzik grubunun konserini dinledi. Birbirinden seçkin parçaları seslendiren müzik grubu, izleyenlerden tam not aldı. İlçe merkezi ile köylerde taşımalı eğitim kapsamında olan yaklaşık 2 bin öğrencinin yemeği yiyecek ve içecek hizmetleri alanında yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında emeği olan herkese teşekkür etti.

Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.