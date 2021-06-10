Bakan Varank ve Dönmez’in Ağrı Valiliği ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı Valiliğini ziyaretinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın madeninin çıkartılması amacıyla kurulan Koza AltınGümüş Madeni Tesisi’nin temel atma törenin ardından Ağrı Valiliğini ziyarette bulundu. Valilik anı defterini imzalayan bakan Varank ve Dönmez, daha sonra valilik makamına geçerek Vali Dr. Osman Varol’dan brifing aldı. Ziyarette, Varank ve Dönmez, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve Koza Altın Genel Müdürü İsmet Demir katıldı.

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