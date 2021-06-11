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Çevre dostu çocuklar yaşanabilir bir dünya için el ele verdi

İHA

Çevre dostu çocuklar yaşanabilir bir dünya için el ele verdi

Ağrı’da çevre dostu bir grup çocuk çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelerek, şarkılar söyledi.
Ağrı’da, iklim değişikliklerine ve çevre kirliğine dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci Abide meydanında bir araya gelerek açıklama yaptı. Ardından çevreyle ilgili sloganlar atan çocuklar, şarkılar söyledi. Doğaya sahip çıkıldığı takdirde daha yaşanılabilir bir dünyaya sahip olacağını belirten çocuklar, vatandaşların bilinçlenmesi için bu tür etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.
Yaptıkları etkinlikle insanları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aysima Gebenli, “Biz bu etkinliği hem insanların bilinçli olması için hem de farkındalık olması için yaptık. Biz insanlar çevreye çok önem vermiyoruz. Mesela tüm ağaçları kestik diyelim nasıl yaşayacağız, nasıl nefes alacağız. Bu yüzden doğaya ve çevreye önem vermeliyiz. İnsanları bilinçlendirmek için onları uyarmamız gerekiyor. Ağaçları, çiçekleri, hayvanları önem vermeliyiz. Onları sevmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“Doğa bizsiz yaşayabilir ama biz doğa olmadan yaşayamayız”
Doğanın insanlara değil, insanların doğaya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zeynep Azra Güney, “İklim değişiklikleri insanlar yüzünden artmaya başladı. Kutuplar eriyor, ağaçlara söylediği tükenmeye başladı. Çok iyi bildiğimiz türler tükenmeye başladı. Bu nedenle insanların doğaya önem vermesi lazım. Doğa bizsiz yaşayabilir ama biz doğa olmadan yaşayamayız“ şeklinde konuştu.
“İnsanlar kendini çok üstün gördüğü için hayvanlara ve doğaya zarar veriyor”
İnsanların kendi çıkarları için doğaya zarar verdiğini söyleyen Said Erdem Parlak ise “İnsanlar kendini çok üstün gördüğü için hayvanlara ve doğaya zarar veriyor. Kendilerinin bir kral veya sultan olduğunu düşünüyor. Bu yüzden ağaçları kesiyorlar, hayvanların derilerinden postlar yapıyorlar. Onun dışında çevredeki ağaçlarla kendilerine lüks şeyler yapıyorlar. Doğanın düzelmesi için ilk başta insanlar bilinçlendirilmeli, daha sonra vakıflar kurulmalı hayvanları koruma ile alakalı” dedi.

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